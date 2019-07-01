Зеленский собирается наказать главу МИД Климкина

Президентом Украины Владимиром Зеленским направлено премьер-министру страны Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса привлечения к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина из-за того, что МИД не проинформировал главу государства о ноте российского внешнеполитического ведомства от 25 июня, относящейся к освобождению пленных украинских моряков, и ноте-ответе с украинской стороны, передает ТАСС.

Руководитель офиса президента Андрей Богдан пояснил, что согласно 102-й и 106-й статей конституции Украины, президент отвечает за международное направление, определяя внешнюю политику Украины. Он напомнил, что согласно положению о МИД, министр обязан докладывать главе государства о событиях вроде ноты МИД РФ относительно 24 моряков.

При этом Богдан подчеркнул, что процедура возвращения моряков, предлагаемая РФ, неприемлема для Украины, но в ходе переговоров стороны могут найти компромисс.