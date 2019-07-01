В Гонконге демонстранты штурмуют Законодательное собрание

В Гонконге из-за массовых акций протеста эвакуировано здание Законодательного собрания.

Красный уровень тревоги объявлен в здании впервые за всю историю, сообщает РИА Новости. На эту меру секретариат пошел из-за агрессивного поведения митингующих.

Демонстранты пытаются прорваться внутрь здания. Они бьют по стеклу металлическими защитными ограждениями, обломками труб, подставками. Полиция уже заявила, что каждый, кто войдет в здание, будет немедленно задержан.

Кроме того, участники акций протеста применили каустическую соду, в результате чего 13 полицейских пострадали. Это вещество используют для удаления сильных загрязнений и очистки канализационных труб. При попадании на кожу каустическая сода может привести к сильному ожогу.

Между тем Китай призвал Великобританию не вмешиваться в дела Гонконга.

"Мы призываем британскую сторону не забывать о своем месте, прекратить любые формы вмешательства в дела Гонконга. Делать больше для развития и процветания Гонконга, а не наоборот", — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Акции протеста начались месяц назад, но 1 июля – в день 22-й годовщины передачи Гонконга Китаю – они приобрели особо агрессивный характер. Участники требуют полной отмены поправок к закону об экстрадиции, которые позволят Гонконгу выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая.