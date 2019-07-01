НХЛ. Российский голкипер Семен Варламов покинет "Колорадо"

Вратарь хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Колорадо Эвеланш" с большой вероятностью покинет свою команду, за которую отыграл 8 сезонов. Инсайдеры сообщают, что "лавины" до сих пор не предложили голкиперу новый контракт.

В сезоне-2018-2019 россиянин отыграл за "Колорадо" 49 матчей, отражая 90,9% бросков при коэффициенте надежности 2,87. Североамериканская пресса неоднократно сообщала, что вратарем интересуются сразу несколько клубов Национальной хоккейной лиги.

Среди называемых экспертами команд "Калгари Флеймз", "Каролина Харрикейнз", "Эдмонтон Ойлерз" и "Коламбус Блю Джакетс", который покидает другой российский вратарь Сергей Бобровский.

Впрочем, если Варламова не устроят условия нового соглашения в НХЛ, он вполне может проследовать в один из клубов Континентальной хоккейной лиги. В частности, родной для него ярославский "Локомотив" почти наверняка будет занят в межсезонье поисками вратаря.