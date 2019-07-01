Переход на эскроу-счета: проблема обманутых дольщиков должна уйти в прошлое

В России вступили в силу новые правила долевого строительства. Средства дольщиков отныне будут зачисляться на специальные счета, и доступ к ним застройщик получит только после вручения ключей от квартиры. Строительство будет вестись на банковские кредиты. Новая схема исключает появление обманутых дольщиков. Грозит ли рынку недвижимости скачок цен?

В офисах продаж столичных застройщиков сейчас многолюдно. Потенциальные покупатели жилья уже наслышаны об изменениях в законе о дольщиках.

- Это создает — иллюзию или не иллюзию — хотя бы образ какой-то защищенности для людей, это правда.

Иллюзий больше быть не должно: с сегодняшнего дня вклады дольщиков до 10 миллионов рублей будут застрахованы — перечислены на так называемые эскроу-счета.

"Сама процедура заключения договора останется прежней. Так же будет открываться счет в банке, единственное — деньги будут перечисляться не на расчетный счет застройщика после регистрации договора, а на эскроу-счет. Застройщик будет видеть эти деньги, но воспользоваться ими не сможет. Вот в этом будет вся разница", — говорит директор департамента продаж компании-застройщика Рустам Асланов.

Застройщик больше не сможет перекидывать средства между объектами, а деньги дольщиков получит, только когда выдаст им ключи. И в случае, если стройку заморозят, люди смогут вернуть свои вклады.

Многолетняя проблема обманутых дольщиков должна уйти в прошлое. Правда, аналитики предполагают, что цены на жилье в связи с новыми правилами могут вырасти: ведь застройщикам теперь, по сути, придется строить в кредит. Впрочем, резкого роста стоимости все же не прогнозируют.

"Скачкообразного изменения цен не будет — это не новость для застройщиков. Я бы так сказал, что будет стагнация в течение нескольких месяцев, потом цены чуть-чуть пойдут вверх. Я не думаю, что это будет очень заметно для потребителя", — говорит доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Чирков.

В тех жилых комплексах, которые уже сейчас в высокой степени готовности — не меньше 30 процентов, — застройщики смогут продавать квартиры по старым правилам. Если же дом на данный момент в проекте или только вырыт котлован, необходимо будет получать разрешение Росреестра и перейти на новые застрахованные счета. Иначе ни одну сделку не одобрят.

По прогнозам специалистов, на безопасную для дольщиков схему покупки жилья строительная отрасль полностью перейдет в ближайшие 2-3 года.