Бегство принцессы: СМИ гадают, что заставило жену эмира Дубая прятаться в Германии
Одна из шести супруг эмира Дубая — Хайя — попросила политическое убежище в Германии. Она сбежала вместе с детьми и теперь, как пишут немецкие СМИ, уже подала на развод.
Это одно из интервью супруги эмира Дубая Хайи: идеальный макияж, укладка, спокойная уверенность — ничто в образе не выдает внутреннего напряжения, которое, возможно, и стало причиной побега. Она рассуждает о воспитании детей и дает советы арабским женщинам.
"Нужно приложить огромные усилия, чтобы дети были действительно заинтересованы в занятиях спортом. Человек должен проводить в движении как минимум 11 часов в день, а не сидеть, двигая пальцами, лишь что-то печатая в телефоне. Но главное для матери — это найти такой вид спорта, которым бы ребенок мог по-настоящему увлечься", — объясняет Хайя бинт аль-Хусейн, супруга премьер-министра ОАЭ.
Образ Хайи настолько полюбился британской прессе, что и именуют ее вслед за Дианой не иначе, как принцесса. Но спустя считанные месяцы, она сперва пропадает со светских приемов, а потом и вовсе бежит из страны. Причем, супруге эмира удалось вывезти с собой двоих детей и около 40 миллионов долларов.
Сначала, как сообщает Daily Mail, она улетела в Великобританию, где жила во время учебы. Но из-за сотрудничества силовых структур Абу-Даби и Лондона приняла решение попросить политическое убежище в Германии. Там, в отличие от британцев, судьбой беженки пока заинтересовались не сильно. Про ее историю пишут довольно сдержанно.
"Принцесса Хайя передвигается в сопровождении немецких дипломатов. Она попросила у Германии защиты и гарантии того, что ее не выдадут властям ОАЭ. В свою очередь, премьер-министр Эмиратов уже обращался к немецким властям с требованием выдать его жену и детей, однако те ему отказали", — сообщает издание Focus.
Теперь весь мир гадает, что могло стать причиной побега принцессы. Тему подхватили и соцсети. Там предполагают, что она попросту боится за свою жизнь. Ведь случаи подобных побегов уже случались и заканчивались они печально.
О каких-либо конфликтах в семье эмира Дубая доподлинно неизвестно. Да и сама беглянка не просто жена видного политика, но еще и сестра нынешнего короля Иордании Абдаллы Второго, и прямой потомок пророка Мухаммеда, а это еще более высокий статус.
О побеге своей супруги эмир Дубая высказался по-арабски образно.
"Ты — предательница, ты предала мое драгоценное доверие, и теперь твоя игра раскрыта. Дни твоей лжи сочтены, и теперь уже неважно, кто мы есть, и кто есть ты", — заявил премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.
Теперь СМИ активно пишут о том, что отношения Берлина и Абу-Даби на фоне побега принцессы могут заметно ухудшиться. А ведь ОАЭ — это крупнейший экспортный рынок Германии наряду с Саудовской Аравией на всем Ближнем востоке. Однако пока никаких официальных заявлений ни одна из сторон не сделала.
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