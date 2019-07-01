"Александр Обухов" обезвредил 10 немецких мин в Финском заливе

Минный тральщик Балтийского флота "Александр Обухов" обнаружил и обезвредил в Финском заливе 10 немецких морских мин, установленных там еще во время Второй мировой войны. Как уточнили военные, корабль искал боеприпасы с помощью современного гидроакустического комплекса "Александрит" и подводного беспилотника SeaScan, сообщает агентство ТАСС.

Пресс-служба Балтийского флота пояснила, что тральщики регулярно занимаются разминированием тех районов Финского залива, где проходили сражения Второй мировой.

"Александр Обухов" – это тральщик проекта 12700, то есть крупнейший в мире боевой корабль со стеклопластиковым корпусом. Композитные материалы используются для того, чтобы на судно не реагировали морские мины с магнитными детонаторами.

Водоизмещение тральщика – 890 тонн, длина – 61 метр, экипаж – около 40 человек. Основное вооружение тральщика – электроника, предназначенная для поиска мин. Плюс корабль оснащен облегченной, 6-ствольной 30-миллиметровой пушкой. Она нужна для уничтожения опасных объектов.