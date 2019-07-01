"Гестаповцы!": задержание уличного музыканта и его матери в Запорожье попало на видео

На Украине сотрудникам полиции с трудом удалось задержать уличного музыканта и его мать. Кадры противостояния, снятые очевидцем, были выложены в социальных сетях.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 30 июня, в Запорожье. Некоторые прохожие мешали работе полицейских. "Гестаповцы!" — кричал наиболее активный пожилой мужчина и, подбираясь поближе, требовал — "Ударь меня, ударь!"

В конечном итоге при помощи вызванной подмоги четверым сотрудникам органов правопорядка удалось скрутить музыканта и его активно сопротивляющуюся маму и доставить их в участок.

Позже патрульная полиция Запорожской области опубликовала видео начала конфликта, сопроводив его соответствующими пояснениями.

По словам полицейских, их вызвали местные жители, жалующиеся на громкие звуки трубы. Стражи закона прибыли поговорить с обладателем музыкального инструмента и попросить его не нарушать общественный покой.

Однако общению с музыкантом помешала "неизвестная женщина с тележкой", которая оскорбляла сотрудников полиции и хватала их за форму, в результате чего пришлось применить силу и "специальные средства — наручники", после чего доставить нарушителей в отделение для дальнейших разбирательств.