Прокуратура проверяет работу аэропорта Шереметьево из-за систематических задержек багажа

Транспортная прокуратура начала проверку после систематических сбоев в аэропорту Шереметьево. За несколько дней в багажных отделениях скопилось почти полторы тысячи не выданных сумок и чемоданов. Пассажирам приходится часами ждать свои вещи. Проблемы и на регистрации — у стоек постоянно огромные очереди.

При вылете из Шереметьева гарантий, что багаж полетит вместе с вами, до сих пор нет. Чемоданы не всегда успевают погрузить на нужный рейс, и здесь везет тем пассажирам, у кого багаж мелкогабаритный: его можно пронести в салон.

На регистрации — большие очереди. Чтобы все успели на посадку, открывают дополнительные стойки. Серьезных задержек рейсов, как накануне, уже нет, но многие пассажиры до сих пор не могут вылететь.

Вот делегация врачей с Кубы — в Гавану они должны были улететь вчера в семь утра. В аэропорт прибыли заранее, как и положено, но из-за очередей и неразберихи при сдаче багажа на посадку не успели. Где теперь личные вещи — в Москве или в Гаване — неизвестно.

- Мы в той же одежде, что и вчера. У нас нет больше одежды, ничего нет. Нас зарегистрировали и оставили перед выходом.

- Нам уже дали обращение — международный розыск багажа: его должны найти и оправить в Гавану.

Такая же ситуация и с другими рейсами. Испорченный отпуск — это когда багаж улетел, а ты — нет.

"Из-за больших очередей — здесь, на паспортном контроле, везде — мы не вылетели, опоздали на рейс буквально на три минуты. Нас завернули, сказали, что рейс улетел без нас. Я не могу получить свой багаж, я не знаю, где он находится, никто информации мне дать не может", — возмущен Александр Фролов.

В Шереметьеве, как ни странно, говорят, что обслуживание пассажиров и авиакомпаний, регистрация и выдача багажа происходят согласно установленным технологическим нормативам. А причиной сбоя называют проливные дожди, которые обрушились на столицу в выходные.

Частыми сбоями в выдаче багажа уже заинтересовалась транспортная прокуратура. Ее сотрудники сейчас работают в Шереметьеве.

"По поступившим жалобам граждан возбуждено 18 дел об административных правонарушениях и с учетом того, что жалобы будут поступать, дела также будут дальше возбуждаться в отношении виновных юридических и должностных лиц", — рассказал московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Денис Кочетыгов.

Кроме того, прокуратура вынесла воздушной гавани и компании "Аэрофлот" представления об устранении нарушений.