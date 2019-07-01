Житель Твери отдал 8 миллионов за снятие порчи

В Твери 32-летний местный житель отдал цыганке 8 миллионов рублей за снятие порчи.

Мужчина работал в такси. Во время одной из поездок пассажирка сообщила ему, что он находится под воздействием порчи, и если ее не снять, мужчину и его близких ждут болезни и несчастья. Чтобы снять порчу, нужно было сжечь деньги, которые, по словам цыганки, и приносят неудачи.

Нужной суммы у таксиста не оказалось, и он пошел за кредитом в банк. Настоящие деньги цыганка забрала себе, а в костер полетели билеты из банка приколов.

При этом одного обряда женщине показалось мало, и он убедила своего "подопечного", что нужно провести еще несколько.

Когда мужчина понял, что стал жертвой мошенницы, он обратился в полицию. Цыганку задерживали при поддержке бойцов отряда спецназначения "Гром", сообщает "Интерфакс". 65-летняя женщина уже имеет судимости. Правоохранительные органы устанавливают ее причастность к другим преступлениям.

При обыске у мошенницы нашли и изъяли часть денег.