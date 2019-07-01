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1 июля 201919:32

Курс на Нью-Йорк: Панарин стал "рейнджером"

bluejackets.ice.nhl.com

Российский хоккеист Артемий Панарин определился с новым местом работы в Национальной хоккейной лиге. Нападающий продолжит карьеру в "Нью-Йорк Рейнджерс". Соглашение между сторонами подписано сроком на семь лет.

Финансовая сторона контракта Панарина также не осталась за тайной завесой. Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Sportsnet, общая сумма контракта составляет 81,5 миллиона долларов. Следовательно, его среднегодовой оклад будет равняться 11,642 миллионам долларов. По этому показателю он станет вторым хоккеистом НХЛ. Выше него — только Коннор Макдэвид из "Эдмонтон Ойлерз" (12,5 млн).

Отметим, что ранее руководство "Коламбус Блю Джекетс" предприняло попытку сохранить игрока у себя, предложив ему контракт на восемь лет и зарплату в 96 миллионов долларов. Но Артемий был нацелен на уход из стана "пиджаков".

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