Сергей Бобровский сменил "Коламбус" на "Флориду"

Российский хоккейный вратарь Сергей Бобровский вслед за Артемием Панариным покинул "Коламбус Блю Джекетс" и обрел новый клуб. Со следующего сезона Бобровский будет выступать за "Флориду Пэнтерз", с которой официально оформил сотрудничество.

Контракт 30-летнего россиянина с "пантерами" заключен на семь лет, по которому он ежегодно будет зарабатывать 10 миллионов долларов, сообщает официальный сайт "Флориды". В новом клубе обладатель двух наград лучшему голкиперу НХЛ будет играть во вратарском свитере под 72 номером.

Бобровский стал вторым россиянином за понедельник, который покинул "Коламбус". Ранее из "Блю Джекетс" в "Рейнджерс" перебрался Артемий Панарин. Бобровский выступал за "Коламбус" с 2013 года. В минувшем сезоне он принял участие в 62 матчах "регулярки" НХЛ И 10 – В Кубке Стэнли. В них он добился 37 побед и отразил 91,3 процента ударов.