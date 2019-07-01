"Ювентус" подписал полузащитника "ПСЖ" Рабьо

Туринский "Ювентус" заключил контракт с теперь уже бывшим полузащитником французского "Пари Сен Жермен" Адриеном Рабьо. Футболист успешно прошел медицинское обследование, после чего с ним было подписано соглашение на четыре года.

Француз достался "Старой синьоре" бесплатно из-за того, что являлся свободным агентом. В "Ювентусе" Рабьо будет зарабатывать семь миллионов евро в год, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт "Ювентуса". Также он получит дополнительную бонусную выплату в размере десяти миллионов евро.

Напомним, что Рабьо – воспитанник "ПСЖ" и выступал за свой родной клуб на протяжении семи лет, дебютировав за основную команду парижан в 2012 году. Всего в его активе 227 матчей, 24 гола, 17 результативных передач, пять титулов чемпиона Франции, а также по четыре победы в Кубке и Суперкубке страны.