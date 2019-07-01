Российский хоккеист Просветов подписал контракт с "Аризоной"

Российский хоккейный вратарь Иван Просветов получил полноценный контракт от клуба Национальной хоккейной лиги "Аризона Койотс". Стороны заключили трехлетнее соглашение. Однако о финансовых условиях контракта не сообщается.

В сезоне 2018/19 Просветов защищал ворота клуба "Сагино", который выступает в Хоккейной лиге Онтарио, еще называемой OHL. В составе своего предыдущего клуба 20-летний россиянин провел 65 встреч, из которых четыре он завершил без пропущенных шайб.

По итогам сезона он был включен в третью символическую сборную OHL.