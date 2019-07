Семен Варламов подписал контракт с "Айлендерс"

Российский вратарь Семен Варламов покинул клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш", за который отыграл восемь сезонов, 31-летний голкипер подписал соглашение с командой "Нью-Йорк Айлендерс".

Как сообщает пресс-служба команды из Нью-Йорка, соглашение с Варламовым рассчитано на четыре года. Финансовые подробности личного контракта россиянина разглашаются.

Напомним, Семен в минувшем сезоне в составе "лавин" принял участие в 49 играх, отражая 90,9% бросков при коэффициенте надежности 2,87.

#Isles Transaction: Semyon Varlamov has agreed to terms on a four year contract. https://t.co/KwKEY39QTY