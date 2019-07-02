В Сибае ЗИЛ задавил мальчика на "зебре" — водитель ехал без прав

В понедельник, 1 июля, в Башкирии автоцистерна, разворачиваясь на зеленый сигнал светофора, задавила 8-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на пешеходном переходе.

Мальчик бежал по проезжей части, толкая свой велосипед, когда его подмяла под себя многотонная машина. В ГИБДД, комментируя аварию, подчеркнули, что 49-летний водитель ЗИЛа был лишен прав за пьяную езду еще полтора года назад. Более того, регистрация грузовика была прекращена из-за продажи его двигателя.

Мальчик выжил и был госпитализирован в тяжелом состоянии.