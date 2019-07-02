Екатеринбург – столица Всемирной летней Универсиады 2023 года

Всемирная Летняя Универсиада в 2023 году пройдет в Екатеринбурге, такое решение Международная федерация университетского спорта (FISU) приняла на исполкоме организации в итальянском Неаполе.

Заявку Екатеринбурга представили глава Минспорта России Павел Колобков совместно с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и президентом Российского спортивного студенческого союза Сергеем Сейрановым.

Напомним, в программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта. Ранее Россия трижды принимала Универсиаду – в 2013 году летние Игры прошли в Казани, а в 1973 году – в Москве, в 2019 году в Красноярске прошли зимние Игры.