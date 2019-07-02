Авиалайнер Boeing не удержался на полосе после посадки в Мумбаи

Инцидент с участием самолета Boeing 737-800 авиакомпании SpiceJet произошел в ночь на вторник, 2 июля, в международном аэропорту Мумбаи.

Воздушное судно, выполнявшее внутренний рейс SG 6237 из Джайпура, приземлилось в пункте назначения, после чего, по неустановленной пока причине, лайнер более чем на сотню метров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает издание The Hindu, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Накануне сообщалось о том, что Boeing другой индийской авиакомпании выкатился за пределы полосы и застрял в дренажной канаве — очевидцы опубликовали в Сети видео неудачной посадки.