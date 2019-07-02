Скандал в Подмосковье: вандал безнаказанно громит многоэтажку, но полиция на вызовы не приезжает

Жильцы одной из многоэтажек в Солнечногорском районе Подмосковья требуют разобраться с буйными соседями, которые держат в страхе весь дом. Хулиганы устраивают погромы в подъезде и нападают на жителей. Одна из драк закончилась серьезной черепно-мозговой травмой. Однако полиция разбираться с дебоширами почему-то не спешит и на вызовы не приезжает.

Вот так в четвертом часу утра развлекается компания нетрезвых молодых людей: предусмотрительно обернув голову полотенцем, проверяют прочность то ли головы, то ли дверного стекла. Потом переходят на другой этаж — там выламывают дверь в комнату консьержа. Искать вандалов не пришлось, видео разгрома они сами выложили в социальные сети.

Погром устроил один из жильцов дома со своими гостями. Что так буйно праздновали, неизвестно, но веселье началось еще вечером с громкой музыки и криков. Когда в квартире стало скучно, перешли в подъезд.

- Для нас это, конечно, шок, что в нашем доме живут такие жильцы. Были звонки по телефону 112, но сотрудники почему-то не приехали.

Проблемные соседи не дают покоя жителям с тех пор, как заселились в квартиру. Началось все с громкого новоселья. В ту ночь Нодир (он живет этажом ниже) решил подняться и попросить сделать музыку тише.

- Я поднялся, постучал, дверь открыла женщина, как оказалось, его мать. Все пьяные. Говорят, у нас новоселье, что тебе надо.

Потом вышел и сам хозяин квартиры с друзьями. Началась драка.

- Я уже задыхаюсь, умираю, а они не отпускают. Один держит, другой душит. Я еще за сына волнуюсь, потому что помню, что сын поднимался сюда.

Для Нодира встреча с соседом закончилась кровоизлиянием в мозг и черепно-мозговой травмой. 14-летнему сыну сломали нос.

- Как так, люди? Вы человека избили, просто избили человека!

Иван Клочков, хозяин злополучной квартиры, заявил, что драку затеял не он, поэтому виноватым себя не чувствует.

"Это он на меня напал, а потом просто мой друг его держал. И все. И все на нас хотите это слить, как будто мы такие плохие. Хотя мы просто один раз устроили новоселье", — заявляет Иван Клочков.

- Жильцы первого подъезда теперь боятся возвращаться домой, я сама проживаю в этом подъезде, и у меня ребенок.

- Страшно за свою семью, за супругу, за ребенка. И страшно потому, что не знаешь, что в голове у тех людей.

Жильцы дома уверены, что двумя инцидентами дело не закончится. Теперь собирают подписи, чтобы установить в подъезде камеры видеонаблюдения.

"Не только можно, но и нужно таких соседей как-то воспитывать и как-то на них воздействовать. Если есть средней тяжести вред здоровью, то это до трех лет лишение свободы", — объясняет адвокат Роман Максимович.

Принимать извинения от агрессивного соседа Нодир не собирается — будет добиваться наказания.