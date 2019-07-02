Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС

Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста. Когда музыканты начали играть гимн, и все присутствующие в зале встали, парламентарии-сторонники Brexit демонстративно повернулись к играющим музыкантам спинами, сообщает "Интерфакс".

По результатам прошедшего в 2016 году в Великобритании референдума страна намеревалась выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. При этом премьер-министр страны Тереза Мэй несколько месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit, которое парламентарии отклоняли несколько раз. Из-за этого выход Великобритании из Евросоюза пришлось отложить до 31 октября 2019 года.

Из-за сложившихся сложностей с Brexit Мэй уже объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партией.