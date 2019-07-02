Россиянка Калинская уступила Линнет и покинула Уимблдон

В Лондоне продолжаются игры первого круга третьего в сезоне турнира серии "Большого шлема" – Уимблдона. Российская теннисистка Анна Калинская не смогла преодолеть стартовый раунд соревнований, проиграв сопернице из Польши Магде Линнет.

Спортсменки провели на корте 1 час 27 минут. Встреча завершилась со счетом 6:0, 7:6 (11:9) в пользу польской теннисистки. В следующем раунде Линнет сразится с победительницей матча между Сораной Кырстей из Румынии и американкой Амандой Анисимовой.

Напомним, что призовой фонд Уимблдонского турнира превышает 49 миллионов долларов. Соревнования в Лондоне завершатся 14 июля.