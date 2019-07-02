WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга

Почти 300 российских спортсменов попали под подозрение Всемирного антидопингового агентства. Как сообщает пресс-служба организации, россияне могут быть дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил на основе данным московской лаборатории.

В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам. По итогам проверки WADA нашло доказательства использования запрещенных средств.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство передало часть данных допинг-проб московской лаборатории Athletics Integrity Unit (AIU), являющемуся независимым органом по контролю за соблюдением антидопинговых правил.

Сообщается, что до конца 2019 года все приоритетные дела россиян, заподозренных в употреблении допинга, будут расследованы.