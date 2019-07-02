На саммите в Брюсселе согласовано будущее руководство ЕС

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали кандидатов на ключевые посты в европейских структурах управления, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

На пост главы Еврокомиссии претендует немка Урсула фон дер Ляйен (первая женщина на посту министра обороны ФРГ), на пост главы Евросовета — бельгиец Шарль Мишель, испанец Жозеп Боррель предложен на место главы европейской дипломатии, а Кристин Лагард — главы Европейского Центробанка (сейчас она занимает должность главы МВФ), передает ТАСС.

На плановом саммите 20-21 июня договориться о назначениях лидерам ЕС не удалось, поэтому был созван внеочередной Европейский совет в воскресенье, 30 июня. Договориться удалось только к вечеру вторника, 2 июля.

Теперь предложенные Евросоветом кандидатуры должен одобрить новый состав парламента Евросоюза.