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Гибель моряков-подводников 1 час назад
Среди погибших подводников - семь капитанов первого ранга, два Героя России
Из 14 моряков-подводников, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, семь — капитаны первого ранга, двое — Герои России. Это — большая потеря для флота и вообще для армии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
Шойгу доложил президенту о трагедии с научно-исследовательским глубоководным аппаратом, который проводил для Военно-морского флота РФ батиметрические измерения. Владимир Путин заявил, что приносит самые искренние соболезнования семьям погибших и что нужно сделать все, чтобы оказать им помощь и поддержку.
Президент поручил Шойгу вылететь в Североморск, где сейчас находится подводный аппарат, чтобы выяснить причины пожара, а затем лично доложить ему о результатах расследования, передает телеканал "Россия 24".
Ранее сегодня Министерство обороны РФ сообщило трагическую новость: 14 моряков погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате. ЧП произошло 1 июля в российских территориальных водах при проведении батиметрической съемки, то есть изучения глубин и рельефа дна.
Благодаря самоотверженным действиям экипажа пожар был ликвидирован. Подводники погибли в результате отравления продуктами горения. Сейчас аппарат находится на главной базе Северного флота в Североморске. Расследование трагедии проводит лично главнокомандующий ВМФ.
Также по факту гибели моряков-подводников проводят доследственную проверку военные следственные органы Следственного комитета России. По ее результатам следователями СКР будет принято процессуальное решение, рассказала ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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