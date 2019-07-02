В Иркутске возник крупный пожар на хлебозаводе

По информации пресс-службы МЧС России, в Иркутске горит склад местного хлебозавода. В настоящее время площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Борьбу с огнем ведут 42 человека с использованием десяти единиц техники, передает ТАСС. Есть угроза возгорания расположенного поблизости двухэтажного дома, первый этаж которого занят административными помещениями, а второй, по предварительным данным. жилой.