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"Прямая линия с Владимиром Путиным" 2 часа назад

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2 июля 201923:46

Владимир Путин утвердил список поручений по итогам "Прямой линии"

Владимир Путин утвердил список поручений по итогам "Прямой линии"

Президент дал месяц, чтобы подготовить предложения по упрощению процедуры получения российского гражданства украинцами.

Так же месяц есть у правительства, чтобы создать механизм, сглаживающий ценовые колебания на авиакеросин на внутреннем рынке, сообщает телеканал "Россия 24". А до 1 октября президент поручил внести изменения в закон для увеличения до прожиточного минимума выплат россиянам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.

Генпрокуратура, Следственный комитет, МВД и ФСБ должны будут к 1 октября проанализировать практику применения статьи уголовного кодекса о незаконном обороте наркотиков. А МВД и Минздрав должны проанализировать практику привлечения медиков к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотиков.

Генпрокуратура совместно с правительством займется мерами по устранению невыплат зарплат, в том числе бюджетникам. Минфину и Центробанку президент поручил принять меры, чтобы не больше не было необоснованных отказов в выдаче ипотеки семьям, имеющим право на соцподдержку.

До октября президент ждет от кабмина предложения по использования преимущественно отечественного программного обеспечения. А Минсельхоз должен выйти с идеями по поддержке региональных брендов продуктов питания. Полный список поручений президента опубликован на сайте Кремля.

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