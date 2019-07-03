Через 40 лет после Швеции: во Франции запретили бить детей

Французский парламент принял во вторник закон "О школе доверия", который, в частности, запрещает физические наказания детей. Так Пятая Республика стала 56-м государством, запретившим такие наказания, передает ТАСС.

Отмечается, что решение было принято через 40 лет после того, как на такой шаг пошла Швеция. За запрет порки и оплеух единогласно проголосовали все присутствовавшие в зале сенаторы. Законом запрещается также унижать, ругать или издеваться над детьми.

По данным ассоциации Fondation pour l'Enfance ("Фонд детства"), во Франции 85% родителей занимаются рукоприкладством "в поучительных целях".

Указание на запрет избивать и запугивать детей теперь будет фигурировать в дополненной статье 222-13 Уголовного кодекса страны.

Как сообщил государственный секретарь при министре социальных дел и здравоохранения Адриан Таке, принято решение разместить уведомление о существовании такого закона на первой странице медкнижки, выдаваемой родителям на ребенка.

Госсекретарь отметил, что Франция — в числе последних пяти стран Европы, так до сих пор и не включивших в свои законы положение о запрете физических наказаний детей. По его словам, правительство выступает за "основанное на доброжелательности и диалоге воспитание и обучение, за существование взаимного уважения взрослых и детей", а также в целом за "новый подход к детскому воспитанию".

Уголовным кодексом страны и ранее было запрещено насилие и предусматривалось наказания за него, но на уровне юриспруденции за родителями признавалось право на "исправление поведения детей". За это международные организации не раз критиковали страну.