Тысячи выходцев из Эфиопии устроили в Израиле грандиозный бунт

Израиль готовится к третьему дню беспорядков, устроенных выходцами из Эфиопии. С первого июня эмигранты блокируют дороги, дерутся с полицией и прохожими, жгут и переворачивают автомобили в Хайфе, Тель-Авиве, Кирьят-Ате и других городах.

Поводом к протестным выступлениям стала смерть 19-летнего Соломона Така от пули представителя власти. Согласно официальной информации, полицейский, не находясь при исполнении своих должностных обязанностей, пытался разнять потасовку молодых людей и, когда драчуны переключились на него, был вынужден стрелять на поражение в целях самозащиты.

С первого дня июля в Израиле воцарился транспортный коллапс из-за перекрытых демонстрантами дорог — жители некоторых городов на возвращение с работы потратили более пяти часов.

На улицах Тель-Авива, Хайфы, Ашдода, Кирьят-Аты, Иерусалима, Нетивота и других городах стало опасно перемещаться. К настоящему времени известно о полусотне полицейских, получивших травмы в результате столкновений с выходцами Эфиопии.

Более шестидесяти наиболее активных хулиганов были задержаны. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что до сих пор полиция действовала крайне аккуратно, стараясь не разжигать конфликты, чтобы "демонстранты могли выплеснуть свою боль", однако теперь представители власти будут действовать более решительно.

К минувшей ночи демонстранты разошлись, однако пообещали следующим днем, 3 июля, продолжить свои выступления, что означает новые дорожные заторы, разбитые и сожженные автомобили, потасовки с полицейскими и очередные задержания.

Размер экономического ущерба от протестных выступлений эфиопской общины к настоящему времени не подсчитан, однако официальные лица говорят о том, что он "крайне велик".