Шойгу прибыл в Североморск на совещание о причинах пожара на глубоководном аппарате

Министр обороны Сергей Шойгу приехал в Североморск, где сначала примет доклады главкома ВМФ России Николая Евменова и командующего Северным флотом Александра Моисеева. Потом Шойгу проведет совещание, посвященное причинам пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, что министр обороны выполняет поручение Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Ранее президент сообщил, что из 14 погибших моряков 7 носили звание капитана первого ранга, что соответствует сухопутному полковнику. Кроме того, два подводника были удостоены золотых звезд Героев России.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования семьям погибших моряков и заявил, что подводники служили в одной из воинских частей северной столицы.

Напомним, 1 июля на глубоководном аппарате Министерства обороны вспыхнул пожар. Экипаж сумел погасить огонь, однако 14 моряков погибли.