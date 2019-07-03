Иран угрожает начать производство оружейного плутония

Тегеран обещает 7 июля начать переоснащение тяжеловодного реактора в городе Араке, если Европа не вернется к выполнению своих обязательств. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, пишет агентство "Интерфакс".

Реактор в Араке до 2015 года мог производить оружейный плутоний. Однако после вступления в силу Совместного всеобъемлющего плана действий, или СВПД, его перестроили. Кроме того, Тегеран обязался больше не строить подобных установок и избавляться от излишков тяжелой воды и низкообогащенного урана.

В начале мая 2019 года Тегеран объявил, что страны-участники СВПД не выполнили свои обязательства. В частности, механизм INSTEX, то есть торговля между европейскими странами и Ираном без использования доллара и в обход санкций США, не коснулся поставок нефти. Еще тогда Исламская Республика пообещала восстановить производство оружейного плутония в Араке и дала на размышление странам ЕС 60 дней. Срок ультиматума истекает как раз в июле.

Между тем, МАГАТЭ сообщает, что запасы низкообогащенного урана в Иране уже превысили разрешенные 300 килограммов.