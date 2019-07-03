Рыбакам все чаще стали попадаться рыбы с человеческими зубами

В сообществе "Голос Омска" в соцсети "ВКонтакте" местная жительница рассказала о рыбе – "мутанте" с зубами, "как у пятилетнего ребенка", которую выловил ее муж у села Андреевка.

Сообщение сопровождается фотографиями рыбы жутковатого вида.

В комментариях пользователи не советуют ее есть и опасаются, что такая, встретившись в реке во время купания, может и что-то откусить.

Впрочем, бывалые рыбаки пишут, что это никакой не мутант, а Бурый паку из семейства пираньевых, который водится в пресной воде, пишет местный портал "Город 55".

У этих рыб, действительно, жуткий вид из-за зубов, похожих на зубы человека, и ими она может без труда расколоть орех.

Одновременно со странным уловом сибиряка аналогичная рыба попалась и на удочку рыбака в Псковской области. Как сообщает "Пятный канал", житель Великих Лук выловил необычную для местной речки рыбу семейства пираньевых, которая клюнула на червя, хотя Бурым паку это несвойственно.