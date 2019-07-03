Дмитрия Орлова спас "псих из Питера", которому были нужны бандитские морды
Дмитрий Орлов окончил ВГИК в 1996-м, когда кино практически не снимали, мечта работать в Театре-мастерской Петра Фоменко казалась несбыточной, и выпускник театрального был вынужден был ходить "по кастингам печенья, варенья и разных гигиенических средств".
Когда он уже совсем отчаялся, рассказывает актер в "Судьбе человека", раздался звонок, и ассистент "Мосфильма" сказал: "Здорово, Димончик! Здесь какой-то псих из Питера приехал, ему нужны бандитские морды. Придешь?"
Так Орлов получил маленькую роль бандита в картине Алексея Балабанова "Брат-2", которая и стала стартом его актерской карьеры.
Дмитрий признается, что тогда он "постарался все свои способности и таланты уместить в один эпизод", а уже вскоре Бодров-младший без проб утвердил его на роль милиционера в своем фильме "Сестры".
Однако настоящий успех, о котором мечтает любой актер, пришел к нему после драмы "Небо. Самолет. Девушка", где Орлов сыграл холодного, ни к кому не привязанного молодого человека, который слишком поздно понял, что, наконец, полюбил.
У самого Дмитрия в отношениях с женщинами было все с точностью до наоборот. Он признается, что испытывает "непреодолимую тягу, как к наркотику, к красивой талантливой необыкновенной женщине".
В Ирину Пегову Орлов влюбился с первого взгляда. Это произошло на кинофестивале в Варшаве, и практически сразу они стали парой.
Им пришлось пережить потерю еще не рожденного ребенка. Потом Ирина . искренне радовалась успеху картины "Первый после Бога", где Орлов исполнил главную роль, а вскоре у пары родилась долгожданная дочь.
Однако брак звездной пары все-таки распался. Дмитрий признается, что высказывал жене слишком много претензий и называет себя в этих отношениях "недоразвитым мужчиной".
Развод был скандальным и громким: Дмитрий обвинял Ирину в жадности, она его – в алкоголизме. Однако лишь позже Орлов понял, что причина не сложившихся отношений была в нем.
Лишь позже актер понял, что его отношения с противоположным полом были глубоко эгоистичными, а теперь он как мужчина старается больше отдавать и созидать.
После того, как он это осознал, в его жизнь, как говорит Дмитрий, "вошла богиня". Кто она? И где познакомился актер с женщиной, которой говорит: "Я ваш принц и хочу служить вам"? Кто посоветовал Орлову взять актерский псевдоним?
Как он вспоминает Сергея Бодрова-младшего, и почему в фильме "Небо. Самолет. Девушка" его героя озвучивал Константин Хабенский?
На эти и другие вопросы Дмитрий Орлов отвечает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".
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