Бранислав Иванович: не скажу, что готовы на 100%, но способны побороться за Суперкубок

Петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" разыграют Суперкубок России по футболу. Капитан "сине-бело-голубых" Бранислав Иванович поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с железнодорожниками.

"Это очень важная игра для нас. Конечно, все играют за трофеи, все хотят побеждать, – приводит слова Ивановича пресс-служба "Зенита". – Последние две недели мы очень хорошо поработали, серьезно готовимся к этой встрече".

Помимо этого, Иванович рассказал о том, как прошли сборы в Австрии: "у нас было две группы футболистов – те, кто завершил сезон раньше, успели отдохнуть, а также сборники, которые отдохнули меньше. Мы упорно работали вместе. Не скажу, что готовы на сто процентов, но достаточно, чтобы побороться за трофей".

Напомним, матч "Зенит" – "Локомотив" состоится в субботу, 6 июля и пройдет на поле "ВТБ Арены" в Москве. Петербуржцы получили право на игру в Суперкубоке, став чемпионами страны, а москвичи – за победу в Кубке России.