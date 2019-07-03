От Москвы до Твери за час: открыто движение по новому участку скоростной трассы М11

Из Москвы до Твери за час с небольшим: торжественно запущено движение по участку платной автодороги М11 Москва — Петербург с 97-го по 149-й километр. Дорога обходит несколько населенных пунктов и разгружает "старую Ленинградку". Пока разрешенная скорость — 110 километров в час.

124-й километр трассы М11 Москва — Санкт-Петербург. Красную ленту перерезают полпред президента в Центральном федеральном округе, министр транспорта и губернатор Тверской области. Торжественное открытие нового участка платной дороги: под звук клаксонов проносится кавалькада грузовиков.

Новый участок завершает московскую часть М11 — 53 километра от Завидова до Конакова. Теперь из столицы в Тверь — чуть больше часа пути.

У нас — уникальная возможность одними из первых пройти тест-драйв нового участка дороги. Скорость совсем не ощущается, хотя, кажется, мы даже немного нарушаем. И действительно: на спидометре 113 километров в час вместо положенных 110. В салоне тишина, машина не шелохнется. Качество покрытия — идеальное.

Дорогу оценили и представители правительства: министр транспорта приехал на машине. Пролететь с ветерком новый участок магистрали водителям обойдется в 190 рублей. С транспондером — скидка.

На тверском отрезке М11 осталась только объездная дорога вдоль самой Твери. Строительство — на этапе проектирования. Новой трассой М11 две столицы соединятся уже в ближайшем будущем после открытия участка Великий Новгород — Санкт-Петербург.