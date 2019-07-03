Главой Европарламента стал итальянский социалист

Победителем на выборах председателя Европейского парламента стал итальянец, кандидат от европейских социалистов Давид-Мария Сассоли.

Об этом объявил глава предыдущего состава Европейского парламента Антонио Таяни на пленарной сессии законодательной ассамблеи ЕС в среду, 3 июля, в Страсбурге. По его словам, Сассоли набрал абсолютное большинство голосов (335).

После своего заявления Таяни пригласил победителя выборов занять председательское кресло, сообщает "Интерфакс".

Новый председатель Европейского парламента сообщил, что хочет заверить ЕС и его действующее председательство в полном сотрудничестве. "Такое же послание я адресую Европейской комиссии и ее председателю", — заявил Давид-Мария Сассоли.

Также новый председатель парламента отметил, что европейские институты должны быть сегодня переосмыслены. По его мнению, в совершенствовании нуждается и законодательный механизм ЕС.

Сассоли выступил с осуждением национализма в Европе, назвав его вирусом, который является причиной конфликтов.

По правилам Европарламента, Давид Мария Сассоли стал председателем на ближайшие два с половиной года. До этого, в июле 2014, итальянец был избран заместителем председателя парламента.