50 километров без пробок. Открылся новый платный участок трассы М11

В Тверской области сегодня открыли новый участок платной трассы М11 "Москва-Петербург". Он проходит от 97 до 149 километра между Клином и Тверью. Новый участок имеет высшую категорию. Это, в частности, означает высокую разрешенную скорость. Сейчас она ограничена 110 километрами в час, но скоро этот предел поднимут до 130.

От Москвы до Твери чуть больше, чем за час. Очередной этап строительства скоростной автомагистрали М11 завершен.

52 километра дороги “Москва-Санкт-Петербург”: от города Клин до села Вознесенское. Участок пролегает по двум регионам — Московской и Тверской областям. Три транспортные развязки, подъезды к М10 в районе Завидово и Вознесенского. Мост через реку Шоша, кстати, одно из самых сложных сооружений на автомагистрали.

М11 — уникальный проект, который реализует "Автодор". Строительство новой скоростной автомагистрали, дублирующей федеральную трассу и пересекающейся с ней на разных уровнях, — такого в новой России еще не делали. Дорога обходит все населенные пункты.

Участок между 97 и 149 километрами оказался одним из самых сложных на строящейся трассе. Из-за реки Шошы и болотистой местности грунт приходилось укреплять на нескольких километрах.

Категория А1 — скоростная трасса с расчетной максимальной скоростью в 150 километров в час. То есть теоретически это возможно и это безопасно. Остается получить разрешение у ГИБДД.

Четыре полосы с идеальным покрытием, освещение на всем протяжении, широкие обочины и места для отдыха, информационные табло, предупреждающие об изменении погоды, разделительные ограждения, многоуровневые развязки — в общем все, чтобы соответствовать требованиям к трассе высшей категории. Первоначально максимальная скорость будет здесь 110 километров в час, но "Автодор" намерен согласовать с ГИБДД увеличение ее до 130.

Проезд по участку обойдется в 130 рублей обычным платежом и 104 по транспондеру. Москва — Санкт-Петербург — одно из самых востребованных направлений. Федеральная трасса М10, которая проходит по десяткам населенных пунктов, уже давно не справляется с трафиком. Как результат — пробки, связанные с ограничением скорости в городах и селах, светофорами на перекрестках, пешеходными переходами. Скоростная М11 не просто разгрузит трассу “Россия”, станет ей высокотехнологичным и безопасным конкурентом.