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3 июля 201915:53

В Кентукки горят 5 миллионов литров бурбона

Youtube/WKRG

В США догорают два склада компании Jim Beam с бочками, в которых вызревает бурбон. Портал CityNews1130 сообщает, что в обоих хранилищах находилось 45 тысяч баррелей спиртного напитка — более 5 миллионов литров.

 

Пожар возник поздним вечером 2 июля, на одном из складов, расположенных в округе Вудфорд — по предварительной информации, здание загорелось от удара молнии. Спустя короткое время огонь перекинулся на соседнее хранилище.

К настоящему времени огонь на одном из складов силами пожарных локализован, однако второе хранилище продолжает полыхать.

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