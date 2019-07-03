В Якутии на национальном празднике пьяный депутат избил полицейского лопатой

В якутском селе Оросу во время национального праздника "Ысыах-2019" сотрудники ДПС патрулировали улицы и увидели, как в одном из автомобилей мужчина избивает женщину.

Оказалось, это был местный депутат, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инспектор ДПС потребовал у него прекратить противоправные действия, после чего со словами угроз в адрес сожительницы мужчина убежал.

Сотрудник полиции последовал за депутатом и оказался во дворе одного из частных домов села Оросу.

Нарушитель, увидев инспектора ДПС, схватил лопату и ударил ею сотрудника полиции несколько раз по голове, а также в левую руку и правое предплечье.

Впоследствии на его теле были обнаружены телесные повреждения: ушибы и ссадины.

Поскольку депутат-дебошир оказал активное сопротивление, сотрудник полиции применил спецсредства для того, чтобы его утихомирить и доставить в ОМВД по Верхневилюйскому району Якутии, сообщает республиканское управление СК РФ.

В отношении местного депутата было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей",

Следствием уже собрана достаточная доказательственная база, сам обвиняемый вину признал.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу, сообщила сотрудник управления СК РФ по Республике Саха (Якутия) Анастасия Петрова.