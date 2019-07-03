Андрей Аршавин официально развелся с Алисой Казьминой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак бывшего футболиста сборной России и лондонского "Арсенала" Андрея Аршавина с Алисой Казьминой. Об этом сообщила адвокат Виктория Савицкая, представляющая интересы известного в прошлом игрока.

"Брак расторгнут. Решение законное и обоснованное", – цитирует Савицкую РИА Новости. Также она отметила, что общий ребенок экс-супругов по решению суда останется с матерью.

В феврале 2019 года Алиса Казьмина пожаловалась на угрозы со стороны мужа. После этого Аршавин решил подать на развод. Напомним, что экс-футболист сборной России женился на Казьминой в сентябре 2016 года. В следующем году у них родилась дочь. У Аршавина есть также трое детей от Юлии Барановской, с которой он жил в гражданском браке.

Стала известно, что суд обязал Аршавина выплачивать алименты в размере 300 тысяч рублей в месяц.