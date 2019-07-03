Организаторам "туристических панихид" на могиле Юлии Началовой пригрозили судом

Бывший пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева написала в "Инстаграме" гневный пост, в котором грозит судом разного рода аферистам и мошенникам, которые пытаются нажиться на смерти певицы.

Ранее сообщалось, что у могилы артистки, внезапно скончавшейся в 38-летнем возрасте, стали собираться люди, которые утверждают, что крест мироточит, а земля на могиле Юлии помогает исцелиться от болезней.

От своего имени, а также от имени родителей певицы и ее друзей Исаева пригрозила судом всем, кто "устраивает туристические панихиды" и "предлагает заехать на место ее захоронения и зарядить там водичку".

Близкие скончавшейся артистки, возмущенные этим, отмечают, что аферисты таким образом использует чувства поклонников, "эксплуатируя имя Юлии Началовой" и наживаются на этом.

Досталось в посте Исаевой и тем, что "несанкционированно снимает фильмы", и тем, "кто раздает интервью на свое усмотрение",

"Я, ее семья и наследники не будем молчать. Суды неизбежны", — пригрозила им Исаева.

При этом бывший пресс-секретарь певицы заверяет, что охрану у могилы ставить не будут и проход к могиле для возложения цветов закрывать близкие Началовой не планируют.