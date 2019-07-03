Путин: нежелание ряда стран принять новую реальность приводит к конфронтации в мире

Нежелание некоторых стран принять многополярность мира приводит к конфронтации. Такое заявление Владимир Путин сделал сегодня на пленарном заседании международного форума "Развитие парламентаризма". На встречу съехалась почти тысяча участников более чем из 130 стран. Выступая перед ними, президент отдельно остановился на попытках некоторых государств в борьбе за собственное видение демократии пользоваться совершенно недемократическими методами. Впрочем, в цифровую эпоху у тех, кто не согласен, есть возможности для достойного ответа.

Когда в зале появляется Путин, парламентарии и эксперты со всего мира хватаются за телефоны. Разговор в зале — о новых вызовах, которые невозможно решить в одиночку. Мир стал многополярным.

"Упорное нежелание ряда стран принять эту новую реальность приводит к росту конфронтации на нашей планете, к игнорированию международного права, подрыву стратегической стабильности. Все это препятствует совместной работе. Убежден, что, вернув в центр дискуссии об обновленной модели глобального развития такие понятия как суверенитет, право народов на самобытность своего пути, мы сможем выйти на работающие договоренности", — отмечает Владимир Путин.

Многополярность требует отказа от шаблонов, уважения интересов партнеров и честной дискуссии. Но на протяжении долгих лет во многих парламентах и обществах, некогда считавшихся эталоном демократии, укоренилась совсем иная практика.

"Мы видим, к сожалению, попытки монополизировать глобальное информационное пространство, присвоить себе право на истину. Эти тенденции, кстати, распространяются и на национальном уровне. Когда в ряде стран, например, фактически возводятся цензурные запреты и барьеры. Запреты на иную точку зрения. Практика, которая, на наш взгляд, в корне противоречит и ценностям демократии, и принципу свободы слова, и парламентской традиции в целом. А она по своей природе подразумевает уважение к иному мнению и к иной позиции", — говорит Владимир Путин.

Доминирование Европы и США в глобальной экономике — в прошлом. Новые точки роста возникают повсюду. Мировой бизнес заново открывает для себя Африку. Развитию континента на форуме посвящен сегодняшний день.

"Россия всегда выступала и выступает сегодня за соблюдение международного права на основе принципа невмешательства в суверенные дела государств. Российская Федерация заинтересована во взаимовыгодном партнерстве с африканскими государствами на благо процветания наших народов", — отмечает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

На вопрос, открыта ли Африка для российских инвесторов, депутат парламента Республики Мали Умар Траоре отвечает утвердительно и добавляет, что его страна готова к сотрудничеству в любых сферах.

"Мы готовы привлекать в Руанду российские инвестиции. Один проект мы уже реализуем, еще три находятся в стадии согласования, и мы рассчитываем запустить их в скором времени", — рассказывает вице-спикер парламента Руанды Эдда Мукабагвиза.

Меняется не только Африка — вся планета. Появление социальных сетей влияет на устройство общества и политической системы.

"Новые технологии, способы способны сыграть огромную позитивную роль в повышении открытости и демократизации общественной политической жизни, в укреплении демократических институтов. Но в том случае, если мы все будем помнить о главном — что цифра не заменит свободу, что именно народ всегда является источником власти, что именно человек, его права в основе основ", — отмечает Владимир Путин.

Один из главных выводов: общество не должно скатываться к архаике, но обязано найти баланс между технологиями и экологией.

132 страны, 800 участников. Форум уже завоевал репутацию одной из ведущих площадок для обсуждения проблем мирового парламентаризмах. Дискуссия шла три дня. Теперь практические вопросы предстоит обсудить и в национальных парламентах.