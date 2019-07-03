Тема:
Гибель моряков-подводников 39 минут назад
Минобороны опубликовало список имен погибших подводников
Министерство обороны РФ опубликовало список погибших офицеров-подводников. Их имена с фотографиями опубликованы на сайте военного ведомства.
Среди них — командир подлодки, Герой России, капитан I ранга Денис Долонский. Звание Героя России он получил несколько лет назад за исследование Арктики и Антарктики. Еще один Герой России — капитан первого ранга, испытатель глубоководной военной техники Николай Филин. Звание Героя получил в прошлом году за выполнение особо важного задания и проявленные при этом мужество и высокий профессионализм.
Капитан второго ранга Дмитрий Соловьев вытащил из загоревшегося отсека гражданского специалиста, а затем, задраив люк, вместе с другими членами экипажа продолжил тушение пожара. Уроженцу Брянской области Соловьеву было 37 лет. С детства мечтал стать моряком, окончил Высшее военно-морское инженерное училище имени Дзержинского. У него остались жена и трёхлетний сын.
Погиб также капитан первого ранга Андрей Воскресенский. В январе Воскресенскому исполнилось 47 лет. Родился он в Севастополе, выбрал карьеру во флоте. С начала нулевых служил в части ВМФ в Петродворце, которая подчинена Главному управлению глубоководных исследований Минобороны.
Уроженцу Мурманской области Денису Опарину на днях исполнилось сорок лет. Его отец, Герой России, командует той самой частью в Петергофе, к которой был приписан весь экипаж пострадавшей подлодки. Отец Дениса в свое время возглавлял испытания глубоководного аппарата, на котором 1 июля погиб его сын.
Из Мурманской области еще один погибший герой — капитан третьего ранга Виктор Кузьмин.
Капитан 3 ранга Владимир Сухиничев родом с Камчатки, из Вилючинска, где базируется эскадра атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.
Полный список, опубликованный на сайте Министерства обороны:
1. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович; награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", орден "За морские заслуги", медаль "За заслуги перед Отечеством 2 степени".
2. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович; награжден: кавалер трех орденов "Мужества", орден "За военные заслуги".
3. Капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович; награжден: Орден "Мужества", медаль "За заслуги перед Отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед Отечеством 2 степени", медаль "Ушакова".
4. Капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович; награжден: кавалер трех орденов "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени".
5. Капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич; награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "За заслуги перед Отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед Отечеством 2 степени", медаль "Ушакова".
6. Капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович; награжден: орден Мужества", медаль "За заслуги перед Отечеством 2 степени", медаль "Ушакова".
7. Капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич; награжден: кавалер трех орденов "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени".
8. Капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич; награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "Ушакова".
9. Капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович; награжден: орден "Мужества", медаль "За заслуги перед Отечеством 2 степени".
10. Капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович; награжден: медаль "За заслуги перед Отечеством 2 степени", медаль "За отвагу", медаль "Ушакова".
11. Подполковник м/с Васильев Александр Сергеевич; награжден: медаль "За заслуги перед Отечеством 2 степени", медаль "Суворова".
12. Капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич; награжден: медаль "Ушакова".
13. Капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич; награжден: медаль "За отвагу".
14. Капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич; награжден ведомственными медалями Минобороны РФ.
2 июля Минобороны России сообщило о гибели 14 моряков-подводников ВМФ. Трагедия произошла 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Ранее по теме
-
"Подводники действовали геройски": подробности о погибших моряках39 минут назад
-
Боролись с огнем до последнего: Шойгу рассказал, что произошло на подлодке5 часов назад
-
Пожар под водой: моряки эвакуировали гражданского специалиста и продолжили бороться с огнем8 часов назад
-
МО РФ опровергло информацию из Норвегии о предупреждении о взрыве газа22 часа назад
-
Трагедия на Северном флоте. Минобороны РФ поручено провести тщательное расследование22 часа назад
-
Среди погибших подводников - семь капитанов первого ранга, два Героя России23 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин приостановил действие ДРСМД
- Шойгу рассказал о подвиге погибших моряков
- Иран угрожает начать производство оружейного плутония
- Бирюса беспокоит: наводнение может начаться еще в одном регионе
- Главой Европарламента стал итальянский социалист
Самое читаемое
-
Девушка, которой муж отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии
- Голикова: Россия катастрофически теряет население
- На Клязьминском водохранилище обнаружили крокодила. Видео
- Лимузин Пугачевой на перроне: с руководством Рижского вокзала провели разъяснительную работу
- Последствия страшной аварии на Кутузовском проспекте в Москве сняли на видео
Телеканал "Россия"
-
"Ловушка для королевы": премьера сериала
- Судьба Антона Макарского. "Я трижды пытался уйти от жены"
- "Движение вверх" – самый кассовый российский фильм в Китае
- "Зулейха открывает глаза". Скоро!
Вести.Экономика
-
Главный дизайнер Apple Джони Айв покидает компанию
- Китай резко сокращает импорт сельхозпродукции из США
- Путин: современный либерализм окончательно изжил себя
- Топ-10 стран-производителей чая
- США "не заинтересованы" в равноправной сделке с Китаем
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- VPN "Лаборатории Касперского" перестал обходить блокировки
- Трамп разрешил американским компаниям продавать Huawei свою продукцию
- Биометрические банкоматы заработают в России до конца года
- В Android появится простой обмен большими файлами без интернета
Авто.Вести.Ru
-
Официально представлен новый BMW X6 со светящимися "ноздрями"
- Как лишиться прав на 1 год из-за каршеринга (попасть может каждый)
- Ушел из жизни создатель "Мустанга" и легендарный менеджер Ли Якокка
- "Аркана" не нужна? Что купить вместо киллер-кроссовера Renault Arkana?
- Что в имени твоем? Как знаменитые машины получили свои названия
Недвижимость
-
Немец выслал русской невесте 70 тысяч евро и остался без квартиры
- Обманутые дольщики повесили на недострое "трупы"
- Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле
- Правила перепланировки: с чего начать
- Самые распространенные ошибки при регистрации недвижимости
- Австрийский дом будут отапливать пивом
Вести.Медицина
-
Почему трясет Ангелу Меркель: возможные причины тремора канцлера Германии
- Кофе поможет сбросить вес
- Кухню и собак, но не полы и мебель: что мыть в квартире для защиты от бактерий
- Моя крепость: как жилье влияет на наше эмоциональное благополучие
- Бигорексия: когда спортивное питание становится опасным
Вести в 20.00
-
Подводники действовали геройски
- Судьба 15 жителей Тулуна до сих пор неизвестна
- В Шереметьеве новые проблемы с багажом
Вести-Москва
-
Жалобы пассажиров на проблемы с багажом прокуратура принимает прямо в Шереметьеве
- Под конвоем в больницу: Александр Кокорин проходит комплекс медицинских процедур
- Мошенники напечатали поддельных документов на миллионы
- Красную книгу Москвы пополнят почти 100 новых животных и растений
- Зеленая терапия: у больниц, детских домов и интернатов появились необычные сады
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Лазер идентифицирует личность на большом расстоянии и с высокой точностью
- Не страшен открытый космос: споры плесени выдерживают невероятные дозы радиации
- Учёные рассказали о преимуществах натоптышей
- 3D-принтер создаёт изделия любой формы из искусственной древесины
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Скончалась мать Михаила Ефремова, актриса Алла Покровская
- Больше чем любовь. Юрий Визбор и Ада Якушева
- Друзья и коллеги вспоминают Андрея Харитонова
- Об итогах Международного кинофестиваля "Зеркало"
Москва 24
-
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится осеннее ненастье
- Телеканал Москва 24 попал в "дьявольскую" квартиру, откуда изъяли детей
- Уснувшую пассажирку забыли на борту самолета
- Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео
- Пес спас младенца, брошенного матерью в парке