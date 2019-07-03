Минобороны опубликовало список имен погибших подводников

Министерство обороны РФ опубликовало список погибших офицеров-подводников. Их имена с фотографиями опубликованы на сайте военного ведомства.

Среди них — командир подлодки, Герой России, капитан I ранга Денис Долонский. Звание Героя России он получил несколько лет назад за исследование Арктики и Антарктики. Еще один Герой России — капитан первого ранга, испытатель глубоководной военной техники Николай Филин. Звание Героя получил в прошлом году за выполнение особо важного задания и проявленные при этом мужество и высокий профессионализм.

Капитан второго ранга Дмитрий Соловьев вытащил из загоревшегося отсека гражданского специалиста, а затем, задраив люк, вместе с другими членами экипажа продолжил тушение пожара. Уроженцу Брянской области Соловьеву было 37 лет. С детства мечтал стать моряком, окончил Высшее военно-морское инженерное училище имени Дзержинского. У него остались жена и трёхлетний сын.



Погиб также капитан первого ранга Андрей Воскресенский. В январе Воскресенскому исполнилось 47 лет. Родился он в Севастополе, выбрал карьеру во флоте. С начала нулевых служил в части ВМФ в Петродворце, которая подчинена Главному управлению глубоководных исследований Минобороны.

Уроженцу Мурманской области Денису Опарину на днях исполнилось сорок лет. Его отец, Герой России, командует той самой частью в Петергофе, к которой был приписан весь экипаж пострадавшей подлодки. Отец Дениса в свое время возглавлял испытания глубоководного аппарата, на котором 1 июля погиб его сын.

Из Мурманской области еще один погибший герой — капитан третьего ранга Виктор Кузьмин.

Капитан 3 ранга Владимир Сухиничев родом с Камчатки, из Вилючинска, где базируется эскадра атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.

Полный список, опубликованный на сайте Министерства обороны:

1. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович; награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", орден "За морские заслуги", медаль "За заслуги перед Отечеством 2 степени".

2. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович; награжден: кавалер трех орденов "Мужества", орден "За военные заслуги".

3. Капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович; награжден: Орден "Мужества", медаль "За заслуги перед Отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед Отечеством 2 степени", медаль "Ушакова".

4. Капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович; награжден: кавалер трех орденов "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени".

5. Капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич; награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "За заслуги перед Отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед Отечеством 2 степени", медаль "Ушакова".

6. Капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович; награжден: орден Мужества", медаль "За заслуги перед Отечеством 2 степени", медаль "Ушакова".

7. Капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич; награжден: кавалер трех орденов "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени".

8. Капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич; награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "Ушакова".

9. Капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович; награжден: орден "Мужества", медаль "За заслуги перед Отечеством 2 степени".

10. Капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович; награжден: медаль "За заслуги перед Отечеством 2 степени", медаль "За отвагу", медаль "Ушакова".

11. Подполковник м/с Васильев Александр Сергеевич; награжден: медаль "За заслуги перед Отечеством 2 степени", медаль "Суворова".

12. Капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич; награжден: медаль "Ушакова".

13. Капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич; награжден: медаль "За отвагу".

14. Капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич; награжден ведомственными медалями Минобороны РФ.

2 июля Минобороны России сообщило о гибели 14 моряков-подводников ВМФ. Трагедия произошла 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате.