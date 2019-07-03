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3 июля 201921:42

Кудерметова завершила выступление на Уимблдоне

EPA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла преодолеть барьер второго круга Уимблдонского турнира, уступив в двух сетах датчанке Каролин Возняцки, посеянной под 14-м номером.

Соперницы провели на корте 1 час 47 минут. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу представительницы Дании. В третьем круге Возняцки сыграет с китаянкой Чжан Шуай.

Напомним, что 133-й Уимблдонский турнир завершится 14 июля. Его призовой фон превышает 49 миллионов долларов.

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