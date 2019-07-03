Суд Москвы отправил под арест троих полицейских, предпринимателя и адвоката за взятку

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу троих сотрудников ОМВД по району Митино, а также предпринимателя и адвоката по делу о взяточничестве. Об этом СМИ сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Как отмечается, постановлением суда отправлены под арест Дадашов, Ильин, Родионов, Филатов и Щеглов.

Согласно материалам суда, Щеглов занимает должность временно исполняющего обязанности заместителя начальника ОМВД РФ по району Митино города Москвы, Ильин – оперуполномоченного уголовного розыска, Родионов – следователя следственного отдела ОМВД. Задержанные Дадашов и Филатов проходят по документам как индивидуальный предприниматель и адвокат. По данным суда, всем фигурантам вменяется особо крупное взяточничество (часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации): обвинение предъявлено Щеглову и Филатову, остальные пока находятся в статусе подозреваемых, передает агентство "Интерфакс".

В свою очередь правоохранители сообщили, что сотрудников ОМВД "Митино" и адвоката задержали оперативники собственной безопасности полиции Москвы при содействии сотрудников ФСБ при получении взятки.

Как установило следствие, взяткодателем был гражданин, проверявшийся на причастность к краже организованной группой и (или) в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации).