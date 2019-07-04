Работу над сериалом "Властелин колец" поручили испанскому режиссеру Байоне

Режиссером сериала "Властелин колец" станет испанец Хуан Антонио Байона. Он уже приглашен студией Amazon, для которой предстоящий проект экранизации ранних романов Джона Рональда Руэла Толкина – один из самых масштабных в истории. Байоне предстоит работать над двумя первыми эпизодами сериала.

Он признается, что не может дождаться, чтобы рассказать зрителям историю Средиземья и Второй Эпохи. Сериал будет охватывать события, произошедшие задолго до эпопеи Кольца, запечатленной в трилогии Питера Джексона, напоминает РИА Новости.

Хуан Антонио Байона удостоен премии "Гойя" за лучшую режиссуру (фильм "Невозможное"). Его фильм "Приют" стал испанской заявкой на "Оскар".