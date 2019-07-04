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Газовые споры 1 час назад

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4 июля 201900:35

"Нафтогаз" готов к переговорам с Россией

фото EPA

"Нафтогаз Украины" готов к переговорам с Россией по газу. Об этом рассказал топ-менеджер компании Андрей Фаворов на конференции в Торонто, посвященной реформам на Украине. Фаворов руководит газовым дивизионом "Нафтогаза".

Он рассказал, что компания готова "к честным и открытым переговорам" по продлению контрактов на транзит и поставку голубого топлива. Срок контрактов, которые действуют в настоящее время, истекает в конце 2019 года, напоминает РИА Новости.

"Это коммерческие переговоры", — подчеркнул Фаворов. Он считает, что они не должны быть политическими. "Коллеги хотят сделать из этого политические переговоры и ставят условия, которые заранее неприемлемы", — отметил он, приводя в качестве примера отказ "от выигрыша в Стокгольме".

Также топ-менеджер рассказал, что Киев ожидает трехмесячные перебои в транзите российского газа. Он считает, что позиция России будет "довольно жесткой". Одна из тенденций, которая позволяет говорить о том, что Россия готовится к перерыву в транзите – увеличение запасов природного газа "Газпрома" в Европе – на 15-16 процентов выше, чем в прошлом году. Украина также запасается газом, отметил Фаворов. Уровень ее запасов на 2,5-2,7 миллиарда кубометров превышает прошлогодний.

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