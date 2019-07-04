Во время салюта в Минске от осколка снаряда погибла женщина

В Минске по время проведения праздничного салюта в честь Дня независимости погибла 64-летняя женщина. Она наблюдала за фейерверками с берега реки Свислочь и была ранена осколком. Врачам не удалось ее спасти.

От осколков пострадали еще несколько человек, передает РИА Новости. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

В связи с гибелью женщины следственный комитет Белоруссии начал проверку. Возможно возбуждение уголовного дела.