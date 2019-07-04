Москва напомнила Лондону, что доступ в Крым открыт для любых делегаций

Посольство России в Лондоне напомнило Форин оффису, что Крым – территория, открытая для посещения любыми иностранными делегациями и любыми иностранными гостями. Призыв Британии обеспечить наблюдателям в области прав человека доступ на полуостров вызывает у Москвы недоумение, подчеркнули в посольстве.

Ранее британская делегация на заседании Совета по правам человека ООН призвала допустить международных наблюдателей в Крым, напоминает ТАСС. Российские дипломаты, отметившие открытость Крыма для посещения, назвали призыв британцев "попыткой недобросовестного использования проблематики прав человека".