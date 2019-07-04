Канада выделит Украине 35 миллионов долларов

Почти 35 миллионов американских долларов получит Украина от Канады в качестве поддержки. Большая часть этих средств должна быть направлена на проведение Киевом реформ в сфере инклюзивности и гендерного равенства. Об этом сообщили в Канадском МИДе после встречи премьер-министра страны Джастина Трюдо и президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл в Торонто с официальным визитом.

Ранее стало известно, что Украина попала в список стран, которым Оттава будет посылать канадское оружие, сообщает телеканал "Россия 24".