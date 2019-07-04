Путин о поведении США, отношениях с Евросоюзом и связях с Италией
В преддверии визита в Италию Владимир Путин дал интервью газете Corriere della Sera. Президент, в частности, затронул тему договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Россия, по словам главы государства, много раз предлагала обсудить вопросы, связанные с соглашением, но США не проявляет готовности сделать это.
Также Путин отметил, что Москва заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с Евросоюзом и готова сотрудничать со всеми политическими силами, которых поддержали избиратели в Европе.
Отдельно президент остановился на взаимодействии России и Италии. "С Италией нас связывают поистине особенные давно сложившиеся отношения, — приводит слова президента телеканал "Россия 24". — Мы продолжаем непрерывную работу в политической, экономической, научной и гуманитарной сферах. Мы ценим накопленный капитал взаимного доверия и партнерства. Поэтому мы не хотели распространять ограничения на экономические связи с Италией, но проблема заключается в том, что наши меры — ответные на незаконно введенные санкции, и мы не могли вводить их на избирательной основе". При этом Путин отметил, что "российские меры носят частичный характер и в целом не препятствуют успешному развитию сотрудничества в области производства и инвестиций".
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