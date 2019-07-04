США обыграли Ямайку и вышли в финал Золотого кубка КОНКАКАФ

В американском Нэшвилле состоялся второй полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором хозяева — команда США, встречалась со сборной Ямайки. Поединок завершился победой американских футболистов со счетом 3:1.

Звездно-полосатые вышли вперед уже в первые десять минут, когда отличился Уэстон Маккенни. Во второй половине встречи закрепил преимущество Штатов нападающий дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич. Однако ямаец Гамар Николсон вскоре сократил разницу в счете. Но за три минуты до окончания основного времени матча все тот же Пулишич оформил дубль и снял все вопросы о победителе.

Команда США оформила путевку в финал Золотого кубка КОНКАКАФ, куда ранее пробилась Мексика. Именно эти команды и оспорят главный трофей турнира. Финальная встреча состоится восьмого июля.